Генпрокуратура о рассылке киберпреступниками СМС-сообщений от имени банков

Генеральная прокуратура распространила информацию о рассылке киберпреступниками гражданам СМС-сообщений от имени банков.

Генеральная прокуратура распространила информацию о рассылке киберпреступниками гражданам СМС-сообщений от имени банков.

Как сообщили Report в прокуратуре, с целью проведения просветительской работы для обеспечения гражданской удовлетворенности было принято решение о подготовке пресс-службой Генпрокуратуры просветительских видеороликов в связи с беспокоящими граждан вопросами и представление их общественности с хэштегом #maariflənək.

В видеоролике предоставлена просветительская информация о рассылке киберпреступниками гражданам СМС-сообщений от имени банков.