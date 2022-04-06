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Генпрокуратура о рассылке киберпреступниками СМС-сообщений от имени банков

Генпрокуратура о рассылке киберпреступниками СМС-сообщений от имени банков Генеральная прокуратура распространила информацию о рассылке киберпреступниками гражданам СМС-сообщений от имени банков.
Происшествия
6 апреля 2022 г. 11:35
Генпрокуратура о рассылке киберпреступниками СМС-сообщений от имени банков

Генеральная прокуратура распространила информацию о рассылке киберпреступниками гражданам СМС-сообщений от имени банков.

Как сообщили Report в прокуратуре, с целью проведения просветительской работы для обеспечения гражданской удовлетворенности было принято решение о подготовке пресс-службой Генпрокуратуры просветительских видеороликов в связи с беспокоящими граждан вопросами и представление их общественности с хэштегом #maariflənək.

В видеоролике предоставлена просветительская информация о рассылке киберпреступниками гражданам СМС-сообщений от имени банков.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq kibercinayətkarların banklar adından insanlara sms göndərməsi ilə bağlı açıqlama yayıb

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