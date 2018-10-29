Прокуратура подала протест на решение суда в отношении азербайджанского футболиста

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Гособвинитель подал кассационную жалобу на приговор суда по уголовному делу Мигдара Мамедова, Орхана Атаева и Магеррама Магеррамова, обвиняемых в совершении разбоя в отношении гражданина Ирана в Баку.

Как сообщает Report, прокуратура, недовольная решением Бакинского суда по тяжким преступлениям, обратилась в Верховный суд.

Прокуратура просит ужесточить наказание для этих лиц.

Заседание в Верховном суде назначено на 31 октября.

Уголовное дело передано в производство судьи Хафиза Насибова.

Отметим, что эти лица совершили разбой в отношении гражданина Ирана Муртазы Азера и жителя Баку Сади Мамиева.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям М.Магерамов был приговорен к 8 годам лишения свободы, О.Атаев и М.Мамедов на 4 года. Недовольные приговором они подали апелляционную жалобу.

Бакинский апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, сократив срок заключения М.Мамедова на 2 года, а остальным на 3,5 лет.

Напомним, что М.Мамедов является футболистом. В свое время он выступал в составе сборной Азербайджана U17 и детской столичной команде "Кешля" (бывший "Интер").