​Прокуратура подала протест на приговор в отношении Кямали Агазаде

Гособвинитель подал апелляционный протест на приговор в отношении председателя Общественного объединения "Союз детей Азербайджана" Кямали Агазаде, обвиняемой в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

Как сообщает Report, обратившаяся в Бакинский апелляционный суд прокуратура попросила ужесточить наказание.

Предварительное рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 15 мая. Протест рассмотрит судья Ризван Сафаров.

Согласно обвинительному акту, председатель НПО, воспользовавшись служебным положением, злоупотребила доверием, присвоила чужое имущество в крупном размере, вынудила граждан дать взятки.

В отношении нее избрана мера – полицейский надзор.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступления К.Агазаде была оштрафована на 3500 манатов.