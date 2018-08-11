Прокуратура подала протест на приговор в отношении брата Айгюн Бейляр

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Гособвинитель подал апелляционный протест на приговор в отношении обвиняемых - брата заслуженной артистки Айгюн Бейляр – Аббаса Гумматова, а также Фуада Мамедзаде, Эльнура Алхазова, Рамиля Асирова, Эльнура Асирова и Джавида Алхазова, пострадавшие в этом деле лица и сами обвиняемые подали апелляционные жалобы.

По сообщению Report, на заседании в Бакинском апелляционном суде были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Брат A.Бейляр обратился в суд с просьбой оправдать его. Прокурор требует ужесточения наказания обвиняемым.

Очередное заседание суда назначено на 21 августа.

Отметим, что согласно распространенной министерством внутренних дел информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органами прокуратуры в связи с пропажей без вести 16 июня 2013 года жителя Баку Эльнура Гумметова, было установлено, что он был убит в мае 2013 года и зарыт в поселке Гала Хазарского района земляками Фуадом Мамедзаде, Эльнуром Алхазовым, Аббасом Гумметовым, Рамилем Асировым и его братом Эльнуром.

Подозреваемые в убийстве были задержаны и переданы следствию.

Труп был эксгумирован и направлен на прохождение патологоанатомической экспертизы.

По факту в Сураханской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было направлено в Бакинскую городскую прокуратуру для доследования. Решением Сураханской районной прокуратуры в отношении этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Позже дело было рассмотрено в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Решением суда брат Айгюн Бейляр Аббас Гумметов был приговорен к 5 годам, Фуад Мамедзаде - 15 годам, Эльнур Алхазов - 15 годам, Рамиль Асиров - 15 годам, Джавид Алхазов - 5 годам лишения свободы. В отношении Эльнура Асирова вынесен оправдательный приговор. Он был выпущен на свободу из зала суда.