Прокуратура: По факту смерти женщины от COVID-19 назначена повторная судмедэкспертиза

По факту смерти женщины от коронавируса назначена повторная судебно-медицинская экспертиза.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Отмечается, что заявление гражданина Вугара Садыгова о необходимости проведения беспристрастного расследования в прокуратуре Низаминского района по факту смерти его матери Асии Садыговой было опубликовано на его странице в Facebook.
"На основании данного заявления прокуратура района провела расследование, были получены показания заявителя и врачей, проводивших лечение.
Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, назначенной в ходе расследования, медицинских нарушений в процессе лечения Асии Садыговой 1943 г.р. от коронавируса не зафиксировано.
Тем не менее, с учетом дополнительных обстоятельств, указанных в заявлении Вугара Садыгова, была назначена повторная судебно-медицинская экспертиза относительно всех деталей лечения, проведенного врачами.
"Полное и всестороннее расследование дела продолжается, правовое решение будет принято на основании всей совокупности собранных доказательств", - заявили в Генеральной прокуратуре.