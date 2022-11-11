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Прокуратура: По факту смерти женщины от COVID-19 назначена повторная судмедэкспертиза

Прокуратура: По факту смерти женщины от COVID-19 назначена повторная судмедэкспертиза По факту смерти женщины от коронавируса назначена повторная судебно-медицинская экспертиза
Происшествия
11 ноября 2022 г. 15:12
Прокуратура: По факту смерти женщины от COVID-19 назначена повторная судмедэкспертиза

По факту смерти женщины от коронавируса назначена повторная судебно-медицинская экспертиза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что заявление гражданина Вугара Садыгова о необходимости проведения беспристрастного расследования в прокуратуре Низаминского района по факту смерти его матери Асии Садыговой было опубликовано на его странице в Facebook.

"На основании данного заявления прокуратура района провела расследование, были получены показания заявителя и врачей, проводивших лечение.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, назначенной в ходе расследования, медицинских нарушений в процессе лечения Асии Садыговой 1943 г.р. от коронавируса не зафиксировано.

Тем не менее, с учетом дополнительных обстоятельств, указанных в заявлении Вугара Садыгова, была назначена повторная судебно-медицинская экспертиза относительно всех деталей лечения, проведенного врачами.

"Полное и всестороннее расследование дела продолжается, правовое решение будет принято на основании всей совокупности собранных доказательств", - заявили в Генеральной прокуратуре.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq: "Koronavirusdan ölən qadının işi ilə bağlı təkrar məhkəmə-tibbi ekspertizası təyin edilib"

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