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Прокуратура: По факту неисправности лифта в многоэтажном жилом доме в Баку ведется расследование

Прокуратура: По факту неисправности лифта в многоэтажном жилом доме в Баку ведется расследование В прокуратуре Сабунчинского района ведется расследование по факту поломки лифта в одном из многоэтажных жилых домов, расположенных в этом районе столицы.
Происшествия
30 июня 2023 г. 13:49
Прокуратура: По факту неисправности лифта в многоэтажном жилом доме в Баку ведется расследование

В прокуратуре Сабунчинского района ведется расследование по факту поломки лифта в одном из многоэтажных жилых домов, расположенных в этом районе столицы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Жителям дома, находившихся в лифте в момент происшествия, была оказана необходимая медицинская помощь и они выписаны на амбулаторное лечение домой. Травмы и степень телесных повреждений пострадавших будут определяться на основании заключения судебно-медицинской экспертизы.

"Причины возникновения инцидента будут всесторонне и объективно расследоваться. По результатам будет принято соответствующее решение", - сообщили в Генпрокуратуре.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq: "Bakıda çoxmərtəbəli binada liftin qırılması ilə bağlı araşdırma aparılır"

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