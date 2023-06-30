Прокуратура: По факту неисправности лифта в многоэтажном жилом доме в Баку ведется расследование

В прокуратуре Сабунчинского района ведется расследование по факту поломки лифта в одном из многоэтажных жилых домов, расположенных в этом районе столицы.

В прокуратуре Сабунчинского района ведется расследование по факту поломки лифта в одном из многоэтажных жилых домов, расположенных в этом районе столицы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Жителям дома, находившихся в лифте в момент происшествия, была оказана необходимая медицинская помощь и они выписаны на амбулаторное лечение домой. Травмы и степень телесных повреждений пострадавших будут определяться на основании заключения судебно-медицинской экспертизы.

"Причины возникновения инцидента будут всесторонне и объективно расследоваться. По результатам будет принято соответствующее решение", - сообщили в Генпрокуратуре.