Прокуратура: Обнаруженный в бакинской квартире мертвым мужчина был убит

Установлено, что обнаруженный в бакинской квартире мертвым мужчина был убит.

Установлено, что обнаруженный в бакинской квартире мертвым мужчина был убит.

Об этом Report сообщили в Сураханской районной прокуратуре.

По информации, 29 января в районе часа ночи в районную прокуратуру поступила информация, что в Сураханском районе по адресу поселок Ени Гюнешли, жилой массив "V", здание 012Е, квартира 92 был обнаружен труп Ильхама Гусейнова, 1972 г.р.

Кроме того, перед зданием на асфальте было обнаружено тело Фуада Майылова, 1997 г.р.

Сотрудники прокуратуры с участие судмедэксперта незамедлительно осмотрели место преступления и тела, выполнили другие процессуальные действия.

При осмотре тела Ильхама Гасанова были обнаружены многочисленные колото-резаные раны, а на теле Фуада Майылова обнаружены многочисленные переломы, характерные для падения с высоты.

По факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия для поведения полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств происшествия.