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Прокуратура об убийстве в Билясуваре

Прокуратура об убийстве в Билясуваре 12 июня около 07:00 в районную прокуратуру поступила информация о том, что житель Билясуварского района Нурлан Рустамов получил ножевое ранение, а Садиг Абиев скончался в результате ножевого ранения.
Происшествия
12 июня 2021 г. 13:38
Прокуратура об убийстве в Билясуваре

12 июня около 07:00 в районную прокуратуру поступила информация о том, что житель Билясуварского района Нурлан Рустамов получил ножевое ранение, а Садиг Абиев скончался в результате ножевого ранения.

Как сообщили Report в прокуратуре Билясуварского района, в ходе расследования было установлено, что между жителями Билясуварского района Мухаммедом Фараджли, Нурланом Рустамовым и Садигом Абиевым, которые в указанную дату на автомашине марки "Газель" направлялись на работу на хлопковое поле, расположенное в селе Агайры, возникла ссора, в результате чего М.Фараджли ранил ножом находившихся в автомашине лиц, Садиг Абиев скончался на месте.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Мухаммед Фараджли задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq Biləsuvardakı qətllə bağlı məlumat yaydı

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