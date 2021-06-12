Прокуратура об убийстве в Билясуваре

12 июня около 07:00 в районную прокуратуру поступила информация о том, что житель Билясуварского района Нурлан Рустамов получил ножевое ранение, а Садиг Абиев скончался в результате ножевого ранения.

12 июня около 07:00 в районную прокуратуру поступила информация о том, что житель Билясуварского района Нурлан Рустамов получил ножевое ранение, а Садиг Абиев скончался в результате ножевого ранения.

Как сообщили Report в прокуратуре Билясуварского района, в ходе расследования было установлено, что между жителями Билясуварского района Мухаммедом Фараджли, Нурланом Рустамовым и Садигом Абиевым, которые в указанную дату на автомашине марки "Газель" направлялись на работу на хлопковое поле, расположенное в селе Агайры, возникла ссора, в результате чего М.Фараджли ранил ножом находившихся в автомашине лиц, Садиг Абиев скончался на месте.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Мухаммед Фараджли задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.