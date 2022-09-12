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Генпрокуратура об аресте Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова

Генпрокуратура об аресте Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова Генпрокуратура распространила информацию об аресте Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова.
Происшествия
12 сентября 2022 г. 11:54
Генпрокуратура об аресте Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова

Генпрокуратура распространила информацию об аресте Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу структуры, в следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3. (получение взятки в крупном размере) УК АР в связи с получением взятки должностным лицом.

Возникли обоснованные подозрения, что гендиректор интернет телеканала "Хурал" Зейналлы Аваз Тапдыг оглу получил в августе 2022 посредством его адвоката Садыгова Эльчина Али оглу 20 000 манатов взятки от родственников экс-председателя наблюдательного совета компании Baku Steel Company Мамедова Расима Хикмет оглу, в отношении которого продолжается судебное разбирательство в Бакинским суде по тяжким преступлениям. В обмен на деньги А.Зейлаллы обещал не публиковать материалы оскорбительного характера, а подготовить передачи, формирующие положительный имидж Р. Мамедова.

А.Зейналлы и Э.Садыгову были предъявлены обвинения по статьям 311.3.3 и 32.5, 311.3.3, решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

"Продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия для полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств, имеющих юридическое значение в рамках уголовного дела", - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq Əvəz Zeynallı və Elçin Sadıqovun həbsi ilə bağlı məlumat yayıb

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