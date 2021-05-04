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Прокуратура о смерти женщины после родов в Лянкяране

Прокуратура о смерти женщины после родов в Лянкяране По факту в Лянкяранской районной прокуратуре проводится расследование
Происшествия
4 мая 2021 г. 10:44
Прокуратура о смерти женщины после родов в Лянкяране

3 мая около 21:00 в районную прокуратуру поступила информация о кончине жительницы села Сору Лянкяранского района Хангельдыевой Рагсаны Самид гызы.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской районной прокуратуре.

Сообщается, что проведенное разбирательство выявило, что Рагсана Хангельдыева поступила в перинатальное отделение Лянкяранской центральной районной больницы на 39-й неделе беременности с диагнозом тазовое предлежание плода и показанием к хирургическому вмешательству. В перинатальном отделении она родила ребенка при помощи кесарева сечения, на следующий день состояние матери ухудшилось, и около 21:00 она скончалась.

По факту в Лянкяранской районной прокуратуре проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda qadının doğuşdan sonra ölməsi ilə bağlı rəsmi açıqlama

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