Прокуратура о смерти женщины после родов в Лянкяране

По факту в Лянкяранской районной прокуратуре проводится расследование

3 мая около 21:00 в районную прокуратуру поступила информация о кончине жительницы села Сору Лянкяранского района Хангельдыевой Рагсаны Самид гызы.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской районной прокуратуре.

Сообщается, что проведенное разбирательство выявило, что Рагсана Хангельдыева поступила в перинатальное отделение Лянкяранской центральной районной больницы на 39-й неделе беременности с диагнозом тазовое предлежание плода и показанием к хирургическому вмешательству. В перинатальном отделении она родила ребенка при помощи кесарева сечения, на следующий день состояние матери ухудшилось, и около 21:00 она скончалась.

По факту в Лянкяранской районной прокуратуре проводится расследование.