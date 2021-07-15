Прокуратура о подрыве жителя Гёйгеля на мине

Прокуратура Гёйгельского района Азербайджана распространила заявление в связи с подрывом гражданина на мине.

Прокуратура Гёйгельского района Азербайджана распространила заявление в связи с подрывом гражданина на мине.

В поступившем в Report заявлении прокуратуры говорится:

"14 июля около 21:00 в районную прокуратуру поступила информация о гибели 1 человека в результате подрыва на мине на территории района.

Сотрудниками прокуратуры и полиции был проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Было установлено, что 14 июля занимавшийся сельскохозяйственной деятельностью на так называемом "Пастбище Бановшали", расположенном между Гёйгельским районом и освобожденным от оккупации Кельбаджарским районом и считавшимся до Отечественной войны заминированной территорией между боевыми позициями Вооруженных сил Азербайджана и ВС Армении, житель села Молладжалилли Гёйгельского района Оджаггулуев Рамал Джамал оглу (1990 г.р.) подорвался на противопехотной мине и скончался на месте от полученных травм.

По данному факту прокуратурой Гёйгельского района возбуждено уголовное дело по статье 120.2.4 Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование продолжается.