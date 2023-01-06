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Прокуратура Нахчыванской АР распространила информацию об убийстве в селе Нехрам

Прокуратура Нахчыванской АР распространила информацию об убийстве в селе Нехрам 6 января в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Тунджая Абдуллаева 2005 года рождения на территории села Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.
Происшествия
6 января 2023 г. 20:44
Прокуратура Нахчыванской АР распространила информацию об убийстве в селе Нехрам

6 января в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Тунджая Абдуллаева 2005 года рождения на территории села Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики.

В ходе предварительного расследования появились обоснованные подозрения в том, что умышленное убийство совершил односельчанин погибшего Рахман Сулейманов 2005 года рождения режуще-колющим предметом в ходе конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений.

По факту в прокуратуре Бабекского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, Рахман Сулейманов задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Nehrəmdə gənc oğlan qətlə yetirilib

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