Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек.
Как сообщает Report, в районную прокуратуру поступила информация о том, что 21 октября на территории освобожденного от оккупации села Суарасы Лачынского района два человека подорвались на мине.
В результате предварительного расследования было установлено, что Эльсевар Гамидов и Сабухи Гасанов, проводившие ремонтно-строительные работы в указанном районе, получили телесные повреждения различной степени тяжести.