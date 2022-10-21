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Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек

Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек.
Происшествия
21 октября 2022 г. 20:48
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек

Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек.

Как сообщает Report, в районную прокуратуру поступила информация о том, что 21 октября на территории освобожденного от оккупации села Суарасы Лачынского района два человека подорвались на мине.

В результате предварительного расследования было установлено, что Эльсевар Гамидов и Сабухи Гасанов, проводившие ремонтно-строительные работы в указанном районе, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Версия на азербайджанском языке Laçın rayon prokurorluğu iki nəfərin minaya düşməsi ilə bağlı araşdırma aparır

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