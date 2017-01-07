Прокуратура города Баку: Убийца пять раз выстрелил по сотруднику офиса Iraq Airlines

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Стали известны новые подробности убийства, произошедшего сегодня в офисе Iraq Airlines в Баку. Как заявили Report в прокуратуре города Баку, гражданин Азербайджана 1989 года рождения Баширов Эльшан Рафаят оглу, работающий водителем в азербайджанском представительстве авиакомпании Iraq Airlines, расположенном на территории Хатаинского района, в результате спора, произошедшего на основе личной неприязни, намеренно убил работающего в этом же офисе менеджера по продажам Агаали Али Валид оглу. Э. Баширов пять раз выстрелил из принадлежащего ему "Винчестера", нанеся А. Агаали ранения в различные части тела.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1-ой (умышленное убийство) УК АР.

Э. Баширов сдался полиции, передав им также орудие преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.