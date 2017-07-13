Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Прокуратура города Баку распространила официальную информацию о суициде молодого самбиста.

Как сообщает Report, в информации говорится, что на основе информации, поступившей в Бинагадинскую районную прокуратуру в связи с суицидом, совершенным 4 июля жителем поселка Бинагади Дуньямалыевым Рашадом Владислав оглу 1999 г.р., сотрудники районной прокуратуры и управления полиции при участии судмедэксперта произвели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и выполнили другие необходимые процессуальные действия.

Отметим, что Р.Дуньямалыев повесился во дворе дома, где проживал.

При осмотре тела была выявлена лишь странгуляционная борозда в области шеи.

В обнаруженном на месте происшествия телефоне марки Samsung было сообщение, в котором, обращаясь к матери, сестре, тренерам и тете, Р.Дуньямалыев просил прощение.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.

Для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела была назначена судебно-медицинская и судебно-психологическая экспертиза, взяты показания у членов его семьи, родственников и других лиц.

В ходе предварительного расследования удалось установить, что воспользовавшись отсутствием родителей и сестры, утром 4 июля Р.Дуньямалыев совершил суицид. Было установлено, что Р.Дуньямалыев не имел долгов и ни с чьей стороны не подвергался давлению, унижению и жестокому обращению.

Необходимые следственные мероприятия по делу продолжаются.

Отметим, что Р.Дуньямалыев являлся членом молодежной сборной Азербайджана по самбо, он двукратный чемпион Европы.