​Прокуратура города Баку обнародовала статистику наказанных сотрудников

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Процессуальное руководство за предварительным расследованием со стороны органов прокуратуры города Баку было организовано правильно, была повышена требовательность к данной сфере, усилен контроль за проведением полных, всесторонних и объективных следствий и расследований. Как результат проведенных мероприятий, в 2014 году в прокуратуре было подытожено следствие 210, а в органах внутренних дел - 4517 уголовных дел".

Как сообщает Report, об этом заявил прокурор города Баку Азиз Сеидов, выступая на совещании, посвященном предстоящим планам, работам, проведенным в 2014 году в области борьбы с преступностью, укрепления законодательных и юридических правил, защиты прав и свобод граждан.

По словам А.Сеидова, в результате совместных следственных и оперативно-поисковых мероприятий сотрудников столичной прокуратуры и других правоохранительных органов, были раскрыты убийства, установлены причины ДТП, пресечены попытки незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ и пр.

На совещании коснулись важности своевременного рассмотрения поступивших обращений и проведения приема граждан. Было отмечено, что в отчетный период городской прокуратурой принято в целом 1306 граждан.

По сравнению с 2013 годом, в отчетный период значительно сократилась статистика предумышленных убийств и грабежа. Однако до сих пор остаются нераскрытыми 2 факта предумышленного убийства и 29 фактов грабежа.

Здесь также отметили, что в отчетный период из-за допущенных в работе грубых нарушений 21 сотрудник органов прокуратуры г.Баку был привлечен к административной ответственности, 1 человек был уволен, четверо - освобождены с занимаемой должности, а 1 человек отстранен с должности.