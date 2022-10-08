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Прокуратура Агдамского района расследует подрыв на мине двух человек

Прокуратура Агдамского района расследует подрыв на мине двух человек Районной прокуратурой проводится проверка по факту подрыва двух человек на мине на территории освобожденного от оккупации села Юсифджанлы Агдамского района 8 октября около 18:00
Происшествия
8 октября 2022 г. 19:23
Прокуратура Агдамского района расследует подрыв на мине двух человек

Районной прокуратурой проводится проверка по факту подрыва 8 октября около 18:00 двух человек на мине на территории освобожденного от оккупации села Юсифджанлы Агдамского района

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

По предварительным данным, Парвиз Наджафов (1986 г.р.), и Рамин Алиев (1989 г.р.), выполнявшие ремонтно-строительные работы в этом районе, в результате взрыва мины получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время в прокуратуре Агдамского района ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda 2 nəfərin mina partlayışında xəsarət alması ilə bağlı araşdırma aparılır

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