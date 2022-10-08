Прокуратура Агдамского района расследует подрыв на мине двух человек

Районной прокуратурой проводится проверка по факту подрыва двух человек на мине на территории освобожденного от оккупации села Юсифджанлы Агдамского района 8 октября около 18:00

Районной прокуратурой проводится проверка по факту подрыва 8 октября около 18:00 двух человек на мине на территории освобожденного от оккупации села Юсифджанлы Агдамского района

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.



По предварительным данным, Парвиз Наджафов (1986 г.р.), и Рамин Алиев (1989 г.р.), выполнявшие ремонтно-строительные работы в этом районе, в результате взрыва мины получили травмы различной степени тяжести.



В настоящее время в прокуратуре Агдамского района ведется следствие.