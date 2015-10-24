Производственное объединение "Бакинская телефонная связь" подало в суд на строительную компанию

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Бакинская телефонная связь" подало в суд на жилищно-строительный кооператив Nəriman-MN.
Как сообщает Report, производственное объединение выдвинуло в отношении строительной компании иск о возмещении нанесенного ущерба в сумме 5 428 манатов.
Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно- экономическом суде.
Отметим, что кооператив Nəriman-MN занимается строительством многоэтажных зданий.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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