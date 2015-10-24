Производственное объединение "Бакинская телефонная связь" подало в суд на строительную компанию

24 октября, 2015 11:30

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Бакинская телефонная связь" подало в суд на жилищно-строительный кооператив Nəriman-MN. Как сообщает Report, производственное объединение выдвинуло в отношении строительной компании иск о возмещении нанесенного ущерба в сумме 5 428 манатов. Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно- экономическом суде. Отметим, что кооператив Nəriman-MN занимается строительством многоэтажных зданий.