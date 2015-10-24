 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Производственное объединение "Бакинская телефонная связь" подало в суд на строительную компанию

    В отношении компании выдвинут иск в сумме 5 428 манатов

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Бакинская телефонная связь" подало в суд на жилищно-строительный кооператив Nəriman-MN.

    Как сообщает Report, производственное объединение выдвинуло в отношении строительной компании иск о возмещении нанесенного ущерба в сумме 5 428 манатов.

    Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно- экономическом суде. 

    Отметим, что кооператив Nəriman-MN занимается строительством многоэтажных зданий. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi