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    Произведена опись имущества AAAF Park, его руководитель находится в Косово

    Жилой комплекс AAAF Park посетили исполнители исполнительного отдела Абшеронского района

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Руководитель жилого комплекса AAAF Park Тофик Гейдаров отправился на Европейское первенство среди юниоров в столице Косово городе Приштина.

    Об этом Report заявил пресс-секретарь AAAF Park Кянан Масталиев.

    По его словам, сегодня жилой комплекс AAAF Park посетили исполнители исполнительного отдела Абшеронского района министерства юстиции: "Они произвели инвентаризацию, которая продолжалась около часа. Они произвели опись всего имущества, а потом ушли. На данный момент мы заняты своей работой".

    Отметим, что сегодня распространилась информация об аресте Т.Гейдарова. 

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