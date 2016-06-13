Произошли столкновения болельщиков Германии и Украины - ВИДЕО

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Новый инцидент с участием футбольных фанатов зафиксирован в Лилле за два с лишним часа до начала матча между сборными Украины и Германии в рамках чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание La Voix du Nord.

По предварительным данным, группа из трех десятков немцев напала на группу украинских фанатов на площади Гран-Пляс.

В ситуацию тут же вмешался полицейский спецназ, которому быстро удалось развести противников. Задержан один гражданин Германии.