Между должностными лицами районной исполнительной власти произошла драка

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Произошла драка между должностными лицами исполнительной власти Гаджигабульского района.

Как сообщает Report, заведующий отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления РИВ Ибад Гашимов обратился в отделение полиции города Ширван и заявил, что на территории города Ширван поспорил с бухгалтером исполнительной власти по имени Рашад. В своем заявлении он отметил, что Рашад применил против него физическую силу и оскорбил его.

По факту проводится расследование.