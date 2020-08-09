Произошла авария из-за сигареты, три человека тяжело ранены

На автомобильной дороге Баку-Шамахы произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

На автомобильной дороге Баку-Шамахы произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

Как передает Report, происшествие произошло на 20-м км дороги.

Водитель автомобиля остановился на обочине дороги с целью покурить, в это время грузовик врезался в легковой автомобиль.

Во время происшествия пятилетний Керимов Юсиф Руфат оглы, Гараева Хураман Атамоглан гызы, 1962-го года рождения и Аджанов Вюсал Азад оглы, 1983-го года рождения получили тяжелые телесные ранения.

Раненые госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3.

По факту ведется расследование.