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Report Georgia

Произошла авария из-за сигареты, три человека тяжело ранены

Произошла авария из-за сигареты, три человека тяжело ранены На автомобильной дороге Баку-Шамахы произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.
Происшествия
9 августа 2020 г. 05:29
Произошла авария из-за сигареты, три человека тяжело ранены

На автомобильной дороге Баку-Шамахы произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

Как передает Report, происшествие произошло на 20-м км дороги.

Водитель автомобиля остановился на обочине дороги с целью покурить, в это время грузовик врезался в легковой автомобиль.

Во время происшествия пятилетний Керимов Юсиф Руфат оглы, Гараева Хураман Атамоглан гызы, 1962-го года рождения и Аджанов Вюсал Азад оглы, 1983-го года рождения получили тяжелые телесные ранения.

Раненые госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Siqaretə görə yol qəzası baş verdi, 3 nəfər ağır yaralandı

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