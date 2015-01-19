С жителем Губы произошел несчастный случай во время выпаса скота

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ С жителем Губинского района произошел несчастный случай, когда тот пас коров. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, житель района Фазиль Абдуллаев во время выпаса коров нашел взрывчатое вещество. В результате неосторожного обращения с найденным веществом, произошел взрыв, от которого последний получил тяжелые ранения и был помещен в районную больницу. Позже состояние его здоровья ухудшилось и он был перевезен в городскую клиническую больницу №1.

По данному факту ведется следствие.