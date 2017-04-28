 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Произошедшее в Иране землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана силой до 3 баллов

    Глубина подземных толчков составила 7 км

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Произошедшее в Иране землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана силой до 3 баллов.

    Как сообщили Report из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение было зарегистрировано на территории Ирана в 10:46:37 по местному времени. Землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана силой до 3 баллов.

    Магнитуда подземных толчков составила 3,6, глубина 7 км. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi