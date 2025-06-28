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Азербайджанский депутат осудил жестокое обращение с азербайджанцами в Екатеринбурге

Азербайджанский депутат осудил жестокое обращение с азербайджанцами в Екатеринбурге Жестокое и бесчеловечное обращение, допущенное 27 июня сотрудниками ОМОНа в российском городе Екатеринбург в отношении азербайджанцев, глубоко потрясло нас.
Происшествия
28 июня 2025 г. 23:00
Азербайджанский депутат осудил жестокое обращение с азербайджанцами в Екатеринбурге

Жестокое и бесчеловечное обращение, допущенное 27 июня сотрудниками ОМОНа в российском городе Екатеринбург в отношении азербайджанцев, глубоко потрясло нас.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса (Национального Собрания) Азербайджана Азер Керимли.

По его словам, это событие не только является грубым нарушением прав человека, но и представляет собой пример этнической дискриминации и жестокости.

Депутат напомнил, что Министерство иностранных дел Азербайджана незамедлительно и жестко отреагировало на произошедшее, выразив официальный протест российской стороне. Временный поверенный в делах России в Баку был вызван в МИД, где вопрос был решительно поднят.

"Я считаю, что соответствующие структуры Российской Федерации должны безотлагательно провести расследование и привлечь к ответственности тех, кто допустил насилие. Такие акты жестокости, совершённые под прикрытием правоохранительной деятельности, не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах", — подчеркнул Азер Керимли.

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Версия на азербайджанском языке Yekaterinburqda azərbaycanlılara qarşı törədilənlər etnik zəmində vəhşilik nümunəsidir - RƏY

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