В одном из принадлежащих ​министерству здравоохранения зданий произошёл пожар

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Мингечевире произошел пожар в одноэтажном здании общей площадью 640 кв.м, принадлежащем министерству здравоохранения. В здании располагался центр гигиены и эпидемиологии г.Мингечевир. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МЧС, сгорело 50 кв.м потолка коридора и 10 кв.м территории кухни (общая площадь 60 кв.м). Остальная часть здания не пострадала. Пожар был локализован прибывшими на место происшествия пожарными.