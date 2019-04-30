Проходят похороны 8 лиц, погибших в ДТП в Гейгельском районе Азербайджана

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Проходят похороны лиц, погибших в ДТП в Гейгельском районе Азербайджана.

Как сообщает западный центр Report, жертв аварии, произошедшей на пролегающем через село Ени Гызылджа Гейгельского района, отрезке автомобильной дороги Гянджа-Дашкесан, предают земле на кладбище "Сабискарлыг" в городе Гянджа.

Отметим, что 29 апреля в Гейгеле в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2107" погибли 8 человек. Это находившиеся в момент ДТП в автомобиле марки "ВАЗ-2107" жители Дашкесанского района Эльдениз Гярай оглу Гасанов 1995 г.р., Рубаб Эльдениз гызы Гасанова 2018 г.р., Фирангиз Демир гызы Оруджева 1934 г.р. и Нахида Газанфар гызы Оруджева 1958 г.р., а также Аслан Абульфат оглу Джамалов 1986 г.р., Гамид Самед оглу Байрамов 1949 г.р., Севиндж Мехман гызы Джамалова 1995 г.р. и Гусейн Аслан оглу Джамалов 2016 г.р.

Кроме того, в результате ДТП пострадала жительница Гянджи Ругийя Рамиз гызы Гасанова 1991 г.р.