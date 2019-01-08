Мужчина, проходивший лечение в Наркологическом центре, дал показания в суде

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу арестованных в связи с пожаром в Наркологическом центре - бывшего директора учреждения Тельмана Мамедгасанова, инженера по охране труда и безопасности, ответственного за пожарную безопасность Центра Махира Абдуллаева, обвиняемого в поджоге Магомеда Мамедова и его врача, завотделением Афет Мамедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева в качестве потерпевшего показания дал Эмиль Чубанов.

По его словам, во время пожара он лечился в центре: "У меня была наркозависимость, и я на момент пожара уже 4 дня лечился в центре. В день пожара я лежал в палате и услышал крики о пожаре. Мне с трудом удалось выйти во двор".

Э.Чубанов отметил, что точно не помнит, были ли там другие лица, или нет.

Он заявил, что не имеет жалоб и требований по отношению к обвиняемым лицам.

Очередное заседание суда назначено на 11 января.

Отметим, что 2 марта прошлого года в Республиканском наркологическом центре на территории Хатаинского района Баку произошел пожар, в результате которого погибло много людей.

Напомним, что с учетом проблем в состоянии здоровья заведующего отделением Азада Алекперова, уголовное дело в его отношении было передано в отдельное производство. Позже он скончался.