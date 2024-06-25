Прошло судебное заседание по делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов семьи

Прошел судебный процесс по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов своей семьи в Хатаинском районе Баку.

Прошел судебный процесс по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов своей семьи в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Report, в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное судебное заседание под председательством судьи Сабины Мамедзаде.

Уголовное дело было предложено передать на рассмотрение суда.

Судебное заседание по делу назначено на 4 июля.

12:10

Проходит судебный процесс по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов своей семьи в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Report, в Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит подготовительное судебное заседание под председательством судьи Сабины Мамедзаде.

Отметим, что в феврале этого года в отношении Ахмеда Ахмедова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

13 февраля на территории Хатаинского района города Баку были убиты Мехман Ахмедов (1972 г.р.), Бикя Ахмедова (1977 г.р.), Эльмира Ахмедова (1997 г.р.), Ульвия Нифталиева (2021 г.р.) и Мухаммед Ахмедов (2015 г.р.). По подозрению в совершении убийства членов своей семьи был задержан Ахмед Ахмедов (1999 г.р.).

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более лиц) УК АР. Ахмед Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого по делу.