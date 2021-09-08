Проходит суд над обвиняемым в убийстве 10-летней Нармин

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям проходит очередной суд по уголовному делу в отношении Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузе.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям проходит очередное заседание по уголовному делу в отношении Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузе.

По данным Западного центра Report, на процессе под председательством судьи Дадаша Иманова состоится допрос родственников убитой Нармин Гулиевой.

Отметим, что жительница села Дондар Гушчу Товузского района Н.Гулиева пропала 21 ноября 2019 года, 6 января 2020 года ее тело было найдено сгоревшим. А 10 января 2020 года подозреваемый в совершении преступления житель села Дондар Гушчу И. Сулейманов (1973 г.р.) был задержан и привлечен к следствию.

Ему предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса АР 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.9 (умышленное убийство лица, находящегося в явном беспомощном состоянии для обвиняемого), 144.3 (похищение человека) и другим статьям.