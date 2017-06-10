Натиг Алиев похоронен во IIАллее почетного захоронения ФОТО ОБНОВЛЕНО

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Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана был похоронен.

Как сообщает Report, покойный предан земле во IIАллее почетного захоронения.

Отметим, что Н. Алиев 4 июня был размещен в Центральной больнице нефтяников с диагнозом остановка сердца. После вмешательства врачей его жизнь удалось спасти.

Для его обследования была вызвана бригада врачей из Турции. В результате консилиума и совместного обследования с азербайджанскими врачами было решено продолжить лечение Н. Алиева в одной из клиник Турции. В ночь с 4 на 5 июня министр под надзором турецких врачей был доставлен в Турцию на частном самолете.

Он скончался в стамбульской больнице Florence Nightingale.

*** 13:50

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском центре культуры им.Шахрияра завершилась церемония прощания с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым. Как сообщает Report, траурная церемония состоится в мечети Гейдара.

На прошедшей сегодня церемонии прощания государственные и правительственные представители поделились воспоминаниями о покойном.

Вице-спикер Милли Меджлиса Валех Алескеров рассказал о заслугах Натига Алиева в нефтегазовой сфере: "В памяти всех знавших его людей Натиг Алиев останется как благородный человек, служивший родине. Покойный достойно представлял Азербайджан в сфере международной энергетической политики".

Вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде отметил, что большую часть жизни проработал с Натигом Алиевым. Он поделился воспоминаниями о покойном, отметил его заслуги в нефтегазовом секторе: "Натиг Алиев вел переговоры для подписания контракта с иностранными компаниями по разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли". У него имеются заслуги в подписании "Контракта века". Н.Алиев в период работы в SOCARподписал 33 международных договора. В бытность министром выполнил большие работы по проекту Южного газового коридора. Мы потеряли большого человека. Н.Алиев навсегда останется в памяти знавших его. Аллах рехмет елесин!"

В церемонии выступили и поделились воспоминаниями о покойном, рассказали о его заслугах председатель ОАО "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев, председатель ОАО "Азеришиг" Баба Рзаев, заместитель министра энергетики Гюльмамед Джавадов.

В завершении сын покойного Фархад Алиев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за помощь, оказанную в возвращении его отца к жизни.

*** 11:59

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском центре культуры им.Шахрияра проходит церемония прощания с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым.

Как сообщает Report, в церемонии принимают участие представители государства и правительства, родные покойного.

После церемония прощания покойный будет предан земле во II Аллее почетного захоронения.

Отметим, что Н. Алиев 4 июня был размещен в Центральной больнице нефтяников с диагнозом остановка сердца. После вмешательства врачей его жизнь удалось спасти.

Для его обследования была вызвана бригада врачей из Турции. В результате консилиума и совместного обследования с азербайджанскими врачами было решено продолжить лечение Н. Алиева в одной из клиник Турции. В ночь с 4 на 5 июня министр под надзором турецких врачей был доставлен в Турцию на частном самолете.

Он скончался в стамбульской больнице FlorenceNightingale.