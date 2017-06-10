Натиг Алиев похоронен во IIАллее почетного захоронения ФОТО ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана был похоронен.
Как сообщает Report, покойный предан земле во IIАллее почетного захоронения.
Отметим, что Н. Алиев 4 июня был размещен в Центральной больнице нефтяников с диагнозом остановка сердца. После вмешательства врачей его жизнь удалось спасти.
Для его обследования была вызвана бригада врачей из Турции. В результате консилиума и совместного обследования с азербайджанскими врачами было решено продолжить лечение Н. Алиева в одной из клиник Турции. В ночь с 4 на 5 июня министр под надзором турецких врачей был доставлен в Турцию на частном самолете.
Он скончался в стамбульской больнице Florence Nightingale.
*** 13:50
Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском центре культуры им.Шахрияра завершилась церемония прощания с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым. Как сообщает Report, траурная церемония состоится в мечети Гейдара.
На прошедшей сегодня церемонии прощания государственные и правительственные представители поделились воспоминаниями о покойном.
Вице-спикер Милли Меджлиса Валех Алескеров рассказал о заслугах Натига Алиева в нефтегазовой сфере: "В памяти всех знавших его людей Натиг Алиев останется как благородный человек, служивший родине. Покойный достойно представлял Азербайджан в сфере международной энергетической политики".
Вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде отметил, что большую часть жизни проработал с Натигом Алиевым. Он поделился воспоминаниями о покойном, отметил его заслуги в нефтегазовом секторе: "Натиг Алиев вел переговоры для подписания контракта с иностранными компаниями по разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли". У него имеются заслуги в подписании "Контракта века". Н.Алиев в период работы в SOCARподписал 33 международных договора. В бытность министром выполнил большие работы по проекту Южного газового коридора. Мы потеряли большого человека. Н.Алиев навсегда останется в памяти знавших его. Аллах рехмет елесин!"
В церемонии выступили и поделились воспоминаниями о покойном, рассказали о его заслугах председатель ОАО "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев, председатель ОАО "Азеришиг" Баба Рзаев, заместитель министра энергетики Гюльмамед Джавадов.
В завершении сын покойного Фархад Алиев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за помощь, оказанную в возвращении его отца к жизни.
*** 11:59
Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском центре культуры им.Шахрияра проходит церемония прощания с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым.
Как сообщает Report, в церемонии принимают участие представители государства и правительства, родные покойного.
После церемония прощания покойный будет предан земле во II Аллее почетного захоронения.
Отметим, что Н. Алиев 4 июня был размещен в Центральной больнице нефтяников с диагнозом остановка сердца. После вмешательства врачей его жизнь удалось спасти.
Для его обследования была вызвана бригада врачей из Турции. В результате консилиума и совместного обследования с азербайджанскими врачами было решено продолжить лечение Н. Алиева в одной из клиник Турции. В ночь с 4 на 5 июня министр под надзором турецких врачей был доставлен в Турцию на частном самолете.
Он скончался в стамбульской больнице FlorenceNightingale.
Günel AbbasovaАвтор новости
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