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Состоялись похороны Эльмара Мамедова, пропавшего без вести во время I Карабахской войны

Состоялись похороны Эльмара Мамедова, пропавшего без вести во время I Карабахской войны Останки пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Эльмара Ингилаб оглу Мамедова, найденные 31 год спустя на территории села Дашалты Шушинского района, преданы земле.
Происшествия
30 сентября 2023 г. 13:35
Состоялись похороны Эльмара Мамедова, пропавшего без вести во время I Карабахской войны

Останки пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Эльмара Ингилаб оглу Мамедова, найденные 31 год спустя на территории села Дашалты Шушинского района, преданы земле.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, останки шехида были захоронены в Аллее шехидов Шамахинского района.

В церемонии принимали участие представители общественности района, члены семьи и близкие шехида.

13:16

Останки пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Эльмара Ингилаб оглу Мамедова, найденные 31 год спустя на территории села Дашалты Шушинского района, переданы семье.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, церемония прощания с шехидом проходит в городе Шамахы.

В церемонии прощания принимают участие представители общественности района, члены семьи и близкие шехида. После завершения церемонии останки Эльмара Мамедова будут захоронены в Аллее шехидов Шамахинского района.

Отметим, что Мамедов Эльмар Ингилаб оглу родился 25 мая 1967 года в городе Баку. Он пропал без вести 26 января 1992 года в селе Дашалты Шушинского района. После освобождения села Дашалты от вражеской оккупации там было обнаружено массовое захоронение.

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Версия на азербайджанском языке Фото31 ildən sonra meyitinin qalıqları Şuşada tapılan şəhid Şamaxıda dəfn edilib - YENİLƏNİB

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