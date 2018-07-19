Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-27, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 24-26, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 750 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 27-28 градусов тепла.

В связи с усилением северо-западного ветра посетителям пляжей рекомендуется быть осторожными.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ближе к вечеру местами вероятны грозы, кратковременные дожди, местами ливни и град. Западный ветер в некоторых местах временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 33-38, в горах ночью ожидается 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 20-21 июля на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра хазри, что благоприятно для метеочувствительных людей.