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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Происшествия
4 января 2022 г. 12:23
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 5 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами ожидаются осадки. Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 8-12° тепла. В Баку ночью 4-6°, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью в некоторых местах ожидаются осадки, снег, местами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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