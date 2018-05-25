Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в горных и предгорных районах Большого и Малого Кавказа в течение двух дней будет наблюдаться дождливая погода, 26 мая к вечеру и 27 мая ночью и утром возможны ливневые дожди. К вечеру 27 мая дождь постепенно прекратится. В предгорных районах 26 мая температура воздуха составит 24-29, в горных районах - 14-17 градусов тепла. 27 мая температура воздуха в предгорных районах составит 18-22, в горных районах - до 12 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринском регионе временами ожидается дождливая погода. Однако 27 мая днем преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха составит 20-25 градусов тепла.

В низменных районах также временами возможны осадки. Днем 27 мая дождь постепенно прекратится. Температура воздуха 26 мая прогреется до 28-33 градусов, 27 мая составит 22-27 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике возможны незначительные осадки. Днем 27 мая дождь прекратится.

Максимальная температура воздуха составит 28-33 градуса тепла.

В течение ближайших двух дней в Баку ожидается усиление северо-западного ветра. Максимальная температура воздуха 26 мая составит 25-30 градусов тепла. 27 мая ожидаются кратковременные дожди, в сравнении с предыдущими днями будет прохладно. Температура воздуха составит 20-24 градуса тепла.