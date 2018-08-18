 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 19 августа в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность. 

    Утром в отдельных частях полуострова возможны дожди и грозы. Местами будет преобладать северо-западный ветер, который ближе к вечеру немного стихнет. 

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-24, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 26-28 градусов тепла.

    Атмосферное давление повысится с 755 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

    На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) временами будет преобладать сильный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла. 

    На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) временами будет преобладать сильный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла. 

    Из-за усиления скорости северо-западного ветра желающим купаться на пляжах рекомендуется быть осторожными. 

    Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидается, что на фоне временами усиливающегося 19 августа на Абшеронском полуострове северного ветра температура воздуха будет в пределах климатической нормы, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей. 

    В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. 

    Скорость западного ветра будет местами усиливаться. 

    Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 16-21 градус тепла. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi