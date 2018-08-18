Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 19 августа в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность.

Утром в отдельных частях полуострова возможны дожди и грозы. Местами будет преобладать северо-западный ветер, который ближе к вечеру немного стихнет.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-24, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) временами будет преобладать сильный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) временами будет преобладать сильный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

Из-за усиления скорости северо-западного ветра желающим купаться на пляжах рекомендуется быть осторожными.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидается, что на фоне временами усиливающегося 19 августа на Абшеронском полуострове северного ветра температура воздуха будет в пределах климатической нормы, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер.

Скорость западного ветра будет местами усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 16-21 градус тепла.