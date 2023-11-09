Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами ночью и утром возможны кратковременные осадки. Усиливающийся юго-западный ветер сменится утром порывистым северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем 16-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 771 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, снегопад. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.