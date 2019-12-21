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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

​Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет туман, слабая изморось. Ветер южный. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью будет 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, на отдельных территориях туман, в восточных районах ожидается изморось, западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

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