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Профилактические мероприятия дорожной полиции в отношении пешеходов продолжаются

Профилактические мероприятия в отношении пешеходов продолжаются

В период бурного роста автомобилизации в Баку главным критерием безопасности является культура на дороге – ответственность водителей и пешеходов. 

Об этом Report заявил глава пресс-службы Главного Управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев. 

Он отметил, что проводится комплекс мероприятий по регулированию отношений между водителями и пешеходами: "В отличие от предшествующих лет есть конкретные результаты усиления дисциплинированности пешеходов на столичных улицах. В этой связи наряды дорожной полиции из пост-патрульной службы были возвращены на свои рабочие места, а профилактические мероприятия в отношении пешеходов будут вести пешие наряды дорожной полиции".

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