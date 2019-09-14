Профилактические мероприятия дорожной полиции в отношении пешеходов продолжаются

В период бурного роста автомобилизации в Баку главным критерием безопасности является культура на дороге – ответственность водителей и пешеходов.

Об этом Report заявил глава пресс-службы Главного Управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что проводится комплекс мероприятий по регулированию отношений между водителями и пешеходами: "В отличие от предшествующих лет есть конкретные результаты усиления дисциплинированности пешеходов на столичных улицах. В этой связи наряды дорожной полиции из пост-патрульной службы были возвращены на свои рабочие места, а профилактические мероприятия в отношении пешеходов будут вести пешие наряды дорожной полиции".