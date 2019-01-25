Продюсер Тарана Самедова обратилась в Верховный суд

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Подана кассационная жалоба на приговор в отношении известного продюсера Тараны Самедовой, обвиняемой в привлечении двух женщин к проституции.

Как сообщает Report, обратившаяся в Верховный суд продюсер потребовала оправдательного приговора.

Кассационная жалоба передана в производство судьи Фархада Керимова.

Дата суда пока не разглашается.

Отметим, что в отношении Тараны Самедовой в Главном управлении по борьбе с торговлей людьми МВД возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в привлечении двух женщин к проституции. По уголовному делу в качестве потерпевших были признаны две женщины.

Следственным органом Таране Самедовой предъявлено обвинение по ст. 243.1 (вовлечение в занятие проституцией с целью получения дохода или иной выгоды) УК.

Приговором Наримановского районного суда Т.Самедова была осуждена на лишение свободы сроком на 1 год. Решение суда о надзоре полиции была заменено на арест, она была арестована в зале суда. Недовольная решением обвиненная подала апелляционная жалоба. Бакинский апелляционный суд отклонил ее жалобу.