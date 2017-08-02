Продолжился суд по делу обвиняемого в совершении мошенничества в отношении брата министра

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился суд по уголовному делу Самира Набиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой выступил адвокат обвиняемого Джейхун Юсифов.

В своем выступлении он отметил о невиновности своего подзащитного: "Выдвинутые против него обвинения безосновательны".

Адвокат сказал, что не готов выступить с защитной речью.

Очередное заседание суда назначено на 9 августа.

Напомним, что в своем выступлении государственный обвинитель попросил приговорить С. Набиева к 9 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, С. Набиев предложил брату министра военной промышленности Явера Джамалова Аликраму Джамалову организовать совместный бизнес. Он попросил А. Джамалова вложиться в магазин электрического оборудования Brend Elektrik на улице Джейхуна Гаджибейли Насиминского района, который арендовал и реализовывал там товар. Взамен он обещал брату министра половину прибыли.

А. Джамалов согласился и 3 ноября 2015 года в офисе, расположенном на ул. Ага Нейматуллы в Наримановском районе, передал С. Набиеву 18 тыс. манатов, а 1 февраля 2016 года еще 3 993 маната.

С. Набиев, присвоив средства, не вернул А. Джамалову деньги. Брат министра пожаловался в Наримановское районное управление полиции. После рассмотрения его заявления 12 января 2017 года в Наримановской районной прокуратуре по статье 178.3.2. (мошенничество, в крупном размере) было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый С. Набиев не был арестован, учитывая наличие на его попечении малолетних детей, было принято решение о мере пресечения в виде передачи его под надзор полиции.