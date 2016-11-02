Продолжился суд над лицами, обвиняемыми в убийстве в отеле "Европа" - ФОТО

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжился судебный процесс по апелляционной жалобе по приговору в отношении Санана Гулиева и его друга Мовлуда Сафарова, обвиняемых в совершении убийства в отеле "Европа".

Об этом Report сообщил адвокат Джавид Рзазаде.

По словам адвоката, на процессе показания дал потерпевший Джейхун Нагиев.

"В моих показаниях записано, что якобы меня ранили в руку и сердце. Такого не было. Этот человек не хотел убивать меня. У меня нет никаких жалоб", - отметил Дж.Нагиев.

Судебный процесс продолжится 16 ноября.

Отметим, что 21 апреля 2015 года в спортзале при отеле "Европа" жителям Баку - заведующему Насиминским филиалом Zaminbank Азеру Мамедову был нанесен удар ножом в сердце, а тренеру по смешанным единоборствам спортзала отеля Руслану Эфендиеву два ножевых удара в левую переднюю часть грудной клетки. От полученной раны А.Мамедов скончался на месте, а Р.Эфендиев был госпитализирован. Совершившие преступление Санан Гулиев и его друг Мовлуд Сафаров задержаны.

С.Гулиев и М.Сафаров обвиняются по ст. 221.2.1 (хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества), 221.2.2 (те же деяния, связанные с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)), 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и 120.2.3 (умышленное убийство потерпевшего или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга) УК.

12 января 2016 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям С.Гулиев был осужден на пожизненное заключение, М.Сафаров - на 20 лет лишения свободы. Не согласившись с решением, адвокат М.Сафарова Дж.Рзазаде и адвокат С.Гулиева Васиф Исрафилов подали апелляционную жалобу.