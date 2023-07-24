Продолжаются поиски тел утонувших в Сиязани

Продолжаются поиски тел утонувших в море в поселке Зарат в Сиязаньском районе.

Продолжаются поиски тел утонувших в море в поселке Зарат в Сиязаньском районе.

Как сообщает северного бюро Report, ведутся поиски тел жителей Сиязаньского района - Манафова Мехди Эльгун оглу, 2007 года рождения, Баширова Равана Гаджиахмед оглу, 2006 года рождения.

Как сообщили местному бюро Report родственники, тело третьего утонувшего, жителя Баку Немета Ахмадова, 2006 года рождения, было найдено и передано соответствующим органам местными жителями, участвующими в поисках.

В настоящее время поисковые работы ведутся силами Государственной службы управления маломерными судами и спасения на водах и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям.