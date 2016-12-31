Продолжаются поиски пропавших на Каспии нефтяников

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах. Об этом сообщили Report в пресс-службе Администрации.

По информации, сегодня специалисты структуры также доложили руководству штаба о ходе поисково-спасательных операций.

Отмечается, что поисково-спасательные операции охватывают территорию длиной 165 км и шириной 135 км.

Поисково-спасательные операции проводятся с привлечением 44 кораблей и плавающих средств, 6 вертолетов, а также более 700 сотрудников, включая водолазов Управления водолазной и аварийно-спасательной службы SOCAR, 191 человека личного состава N-ой воинской части министерства обороны; на территории, где обрушилась эстакада, проводится круглосуточное видеонаблюдение с помощью установленных на суднах “Мамед Сулейманов” и “Тебриз Халилбейли” телеуправляемых подводных аппаратов ROV.