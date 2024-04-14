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Продолжаются поиски отца и дочери, утонувших на агджабединском участке Куры

Продолжаются поиски отца и дочери, утонувших на агджабединском участке Куры К поискам мужчины и его дочери, утонувших на агджабединском участке реки Куры, привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана.
Происшествия
14 апреля 2024 г. 14:53
Продолжаются поиски отца и дочери, утонувших на агджабединском участке Куры

К поискам мужчины и его дочери, утонувших на агджабединском участке реки Куры, привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с поступившей информацией об утоплении двух человек на участке реки Кура, протекающем по территории села Наджафгулубейли Агджабединского района, на территорию были стянуты силы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время интенсивные поиски в направлениях вероятного утопления Сулейманлы Вагифа Тахир оглу (1993 г.р.) и Сулейманлы Самы Вагиф гызы (2018 г.р.) продолжаются.

Общественности будет представлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə Kürdə batan ata və qızının axtarışları davam etdirilir

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