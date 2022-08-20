Продолжается тушение пожара в Сиязане

Продолжаются противопожарные мероприятия по предотвращению распространения и тушению пожара в лесистой местности села Даг Гушчу Сиязанского района Азербайджана.

Продолжаются противопожарные мероприятия по предотвращению распространения и тушению пожара в лесистой местности села Даг Гушчу Сиязанского района Азербайджана.

Как сообщает командированный в Сиязанский район сотрудник Report, пожар произошел в горной местности со сложным рельефом.

К тушению пожара привлечены 300 человек личного состава МЧС, пять пожарных транспортных средств, самолет-амфибия типа “Бе-200 ЧС” и три вертолета.

На место происшествия прибыл заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.