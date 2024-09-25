Продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении Эльшана Наджафова

Продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении Эльшана Наджафова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Эльшана Наджафова, обвиняемого в подготовке террористического акта и покушения на жизнь государственного или общественного деятеля в Азербайджане.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Айтен Алиевой Эльшан Наджафов дал показания.

Он отметил, что 10 лет работал в Министерстве науки и образования Азербайджана. Отвечая на вопросы государственного обвинителя, он сообщил, что написал в социальной сети Facebook Рахиму Алиеву о книге, рассказывающей об английском шпионе: "Меня также интересовали вопросы, связанные с шариатом. Я задавал некоторым людям вопросы об этом".

Он также добавил, что задавал вопросы нескольким людям через Telegram-канал: "Просматривая соцсети, я увидел, что в некоторых профилях были посты о том, на кого можно совершать покушения. Я написал вопрос пользователю по имени Рахим Алиев, разрешено ли по исламскому шариату убивать некоторых госдеятелей? У него были такие выступления, поэтому я задал ему этот вопрос. Через некоторое время я удалил эти сообщения".

В материалах дела отмечается, что Эльшан Наджафов следил за посольством одной из зарубежных стран в Азербайджане, однако он отрицает этот факт.

Судебный процесс продлится до 3 октября.