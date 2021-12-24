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Продолжается суд над обвиняемыми в терроризме армянами

Продолжается суд над обвиняемыми в терроризме армянами Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжилось подготовительное судебное заседание по уголовному делу над обвиняемыми в терроризме гражданами Армении Саргсяном Ишханом Ашоти и Рафаэляном Владимиром Отари.
Происшествия
24 декабря 2021 г. 15:35
Продолжается суд над обвиняемыми в терроризме армянами

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжилось подготовительное судебное заседание по уголовному делу над обвиняемыми в терроризме гражданами Армении Саргсяном Ишханом Ашоти и Рафаэляном Владимиром Отари.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова гособвинитель зачитал обвинительный акт.

Граждане Армении обвиняются по статье 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и 282 (диверсия) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Terrorçuluqda təqsirləndirilən ermənilərin məhkəməsi keçirilib

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