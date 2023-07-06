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Продолжается суд над нарушившими госграницу Азербайджана армянскими диверсантами

Продолжается суд над нарушившими госграницу Азербайджана армянскими диверсантами В Сумгайытском суде по тяжким преступлениям продолжается судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих - граждан Армении - Овагимяна Арутюна Юриковича и Казаряна Карена Ашотовича, обвиняемых в нарушении государственной границы Азербайджан
Происшествия
6 июля 2023 г. 15:37
Продолжается суд над нарушившими госграницу Азербайджана армянскими диверсантами

В Сумгайытском суде по тяжким преступлениям продолжается судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих - граждан Армении - Овагимяна Арутюна Юриковича и Казаряна Карена Ашотовича, обвиняемых в нарушении государственной границы Азербайджана.

Как сообщает Report, на сегодняшнем процессе под председательством судьи Фахмина Гумбатова ожидается завершение судебного следствия и объявление приговора.

Отметим, что армянские военнослужащие Овагимян Арутюн Юрикович и Казарян Карен Ашотович, применив силу в отношении военнослужащих воинской части Азербайджанской Республики, охраняющих государственную границу, расположенную в селе Раздара Зангиланского района Азербайджана, незаконно пересекли ее в целях совершения террористического акта на территории страны.

При задержании членов армянской диверсионной группы у Овагимяна Арутюна Юриковича был изъят автомат "Калашникова" марки АКМ и 10 патронов калибра 5,45 мм.

Овагимяну Арутюну Юриковичу и Казаряну Карену Ашотовичу были предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц, состоявших в предварительном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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