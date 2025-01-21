Продолжается суд над лицами, обвиняемыми в многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении

Сегодня продолжилось открытое подготовительное судебное заседание по уголовному делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, пресле

Сегодня продолжилось открытое подготовительное судебное заседание по уголовному делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными армянским государством и его вооруженными силами, в том числе созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана так называемой "Нагорно-Карабахской республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями.

Как сообщает Report, судебное заседание проходило в Бакинском военном суде, расположенном в Бакинском судебном комплексе, под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева. Обвиняемым были предоставлены переводчики и адвокаты для защиты.

В судебном процессе приняли участие 350 человек из более чем 531 тысячи официально признанных потерпевшими. На заседании были рассмотрены ходатайства, поданные стороной защиты.

В частности, судья удовлетворил просьбу адвоката Давида Бабаяна о предоставлении конфиденциальной встречи с подзащитным и объявил перерыв для ее проведения.

После перерыва большинство адвокатов обвиняемых подали ходатайства о замене меры пресечения в виде ареста на домашнее заключение.

Прокурор возразил против удовлетворения этих ходатайств, ссылаясь на личности обвиняемых, тяжесть и характер предъявленных обвинений, а также на риск, что изменение меры пресечения может помешать объективному ходу судебного разбирательства.

Представители потерпевших, включая руководителя Аппарата Кабинета министров Руфата Мамедова, выступившего от имени Азербайджана, попросили суд отклонить ходатайства о замене меры пресечения и оставить обвиняемых под стражей.

Представитель потерпевшего Арзу Джавадов отметил, что следственные изоляторы страны оснащены квалифицированными врачами и необходимыми медикаментами. Он подчеркнул, что медицинская помощь предоставляется своевременно, здоровье обвиняемых находится под контролем Международного комитета Красного креста, и процессуальных оснований для изменения меры пресечения нет. Джавадов обратился к суду с просьбой не удовлетворять поданные ходатайства.

Представитель потерпевших Шахин Гусейнов подчеркнул, что подсудимые обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях. Он напомнил, что права потерпевших столь же важны, как и права обвиняемых, отметив, что дело затрагивает интересы тысяч пострадавших. Гусейнов назвал ходатайства о домашнем аресте необоснованными и попросил суд их отклонить.

Другой представитель потерпевших, Джаваншир Мамедов, указал на то, что обвиняемые были задержаны при попытке покинуть страну. Он подчеркнул, что сохраняется риск их укрытия от правосудия, и призвал суд не менять меру пресечения.

Судья Зейнал Агаев предоставил обвиняемым возможность выразить свое мнение по поводу ходатайств. Обвиняемый Араик Арутюнян, в отличие от других, заявил, что ни он, ни его адвокат не подавали ходатайство о переводе на домашний арест. Он также отметил отсутствие жалоб на свое здоровье: "Проблемы со здоровьем, если возникают, решаются в изоляторе. В целом я не слышал жалоб на здоровье от других обвиняемых".

Обвиняемые Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Меликсет Пашаян и Давид Аллахвердян попросили суд удовлетворить их ходатайства и освободить их под домашний арест.

Другие обвиняемые решили оставить решение по ходатайствам на усмотрение суда. Следующее заседание суда состоится 27 января, на котором будут оглашены решения по ходатайствам.

Напомним, что в отношении 15 человек, обвиняемых в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной "Нагорно-Карабахской республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями, - Арутюняна Араика Владимири, Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Ишханяна Давита Рубени, Манукяна Давида Азатини, Бабаяна Давита Клими, Мнацаканяна Левона Генриковича, Бегларяна Василия Ивани, Газаряна Эрика Роберти, Аллахвердяна Давита Нельсони, Степаняна Гургена Гомери, Балаяна Левона Ромики, Бабаяна Мадата Аракеловича, Мартиросяна Гарика Григори, Пашаяна Меликсета Владимири выдвинуты обвинения по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.